Збірна Сербії перемогла Коста-Ріку на ЧС-2018

16:55, 17 червня 2018
Футбол
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Коста-Ріка - Сербія / REUTERS

Збірна Сербії обіграла команду Коста-Ріки з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. 

Серби володіли перевагою більшу частину зустрічі і на 57-й хвилині досягли успіху. Красивий гол ударом зі штрафного забив Александар Коларов.

В іншому поєдинку групи сьогодні зустрінуться Бразилія та Швейцарія.

Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії