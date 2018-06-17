Збірна Сербії перемогла Коста-Ріку на ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 1:0.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч у групі Е в рамках 1-го туру групового турніру.

Збірна Сербії обіграла команду Коста-Ріки з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Серби володіли перевагою більшу частину зустрічі і на 57-й хвилині досягли успіху. Красивий гол ударом зі штрафного забив Александар Коларов.

В іншому поєдинку групи сьогодні зустрінуться Бразилія та Швейцарія.

Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.