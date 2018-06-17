Збірна Сербії перемогла Коста-Ріку на ЧС-2018
16:55, 17 червня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 1:0.
Коста-Ріка - Сербія / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч у групі Е в рамках 1-го туру групового турніру.
Збірна Сербії обіграла команду Коста-Ріки з мінімальним рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Серби володіли перевагою більшу частину зустрічі і на 57-й хвилині досягли успіху. Красивий гол ударом зі штрафного забив Александар Коларов.
В іншому поєдинку групи сьогодні зустрінуться Бразилія та Швейцарія.
Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.
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