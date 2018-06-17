Розклад ЧС-2018: сьогодні перші матчі проведуть Німеччина і Бразилія

У неділю вступають у гру головні фаворити мундіалю.

У неділю, 17 червня, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні три поєдинки 1-го туру групового етапу змагань.

Зокрема, на поле вийдуть головні фаворити турніру - збірні Німеччини і Бразилії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Розклад ігор дня:

Коста-Ріка - Сербія, 15:00 (Самара)

Німеччина - Мексика,18:00 (стадіон "Лужники", Москва)

Бразилія - Швейцарія, 21:00 (Ростов-на-Дону)

Час початку матчів вказано київський.

Нагадаємо, у вчорашній ігровий день свої перші ігри на турнірі провели ще одні фаворити - Франція і Аргентина. Французи насилу обіграли команду Австралії (2:1), а аргентинська збірна і зовсім втратила очки в поєдинку з Ісландією (1:1), причому Мессі не реалізував пенальті.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить у Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).