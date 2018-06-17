Шахтар підписав бразильського нападника Фернандо

Фернандо Педро підписав 5-річний контракт з гірниками.

Нападник бразильського Палмейраса Фернандо став гравцем Шахтаря.

Як повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook, Фернандо підписав 5-річний контракт з гірниками.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе 5,5 мільйона євро, з яких бразильський клуб отримає 90% суми.

19-річний Фернандо провів за першу команду Палмейраса 57 хвилин у 2 матчах в цьому році. До цього він виступав за команду у віці до 20 років.

У це міжсезоння "Шахтар" залишили форвард Факундо Феррейра, який підписав контракт з "Бенфікою", і вінгер Бернард.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Шахтар підписав ще одного новачка - воротаря Олексія Шевченка.