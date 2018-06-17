Шахтар підписав воротаря Шевченка

Контракт розрахований на 5 років.

Донецький "Шахтар" уклав контракт з голкіпером львівських "Карпат" Олексієм Шевченком.

Угода розрахована на 5 років.

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«Це великий виклик для мене. Стати частиною «Шахтаря» – щастя і висока відповідальність. Я радий бути в команді чемпіонів. Кожен футболіст мріє грати у найкращому клубі своєї країни, і я не виняток. «Шахтар» щороку гідно виступає на євроарені, здобуває внутрішні трофеї. Думаю, це величезний крок у кар'єрі. Мої найкращі матчі, впевнений, ще попереду», – сказав Шевченко, якого цитує офіційний сайт гірників.

26-річний Олексій Шевченко - вихованець запорізького «Металурга». Виступав за ужгородську «Говерлу», донецький «Олімпік», грузинські «Торпедо» і «Ділу», луганську «Зорю». З лютого 2018 року захищав ворота львівських «Карпат». Загалом у Прем'єр-лізі України він провів 48 матчів, в єврокубках – 7.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" домовився про трансфер бразильця Фернандо за 5,5 мільйона євро.