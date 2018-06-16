Збірна Данії обіграла Перу в матчі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Саранську завершився черговий матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Данії та Перу.

Данці виграли свій стартовий матч турніру з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч проходив у гострій, напруженій і досить нервовій боротьбі. Перуанці показали, що зовсім не випадково потрапили на турнір, маючи безліч моментів у цій грі. Втім, забити гол їм так і не вдалося - навіть з пенальті, який в кінцівці першого тайму не реалізував Куева..

Вирішальний момент гри трапився на 59-й хвилині, коли багатоходівка данців завершилася точним ударом повз воротаря у сітку воріт Юссуфа Поульсена - 1:0.

Раніше сьогодні в цій же групі збірна Франції обіграла команду Австралії з рахунком 2:1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.