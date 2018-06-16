Збірна Данії обіграла Перу в матчі ЧС-2018
20:53, 16 червня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 1:0.
Збірна Данії у впертій боротьбі обіграла Перу / Reuters
У Саранську завершився черговий матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Данії та Перу.
Данці виграли свій стартовий матч турніру з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч проходив у гострій, напруженій і досить нервовій боротьбі. Перуанці показали, що зовсім не випадково потрапили на турнір, маючи безліч моментів у цій грі. Втім, забити гол їм так і не вдалося - навіть з пенальті, який в кінцівці першого тайму не реалізував Куева..
Вирішальний момент гри трапився на 59-й хвилині, коли багатоходівка данців завершилася точним ударом повз воротаря у сітку воріт Юссуфа Поульсена - 1:0.
Раніше сьогодні в цій же групі збірна Франції обіграла команду Австралії з рахунком 2:1.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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