Мессі не забив пенальті і не приніс Аргентині перемогу над Ісландією в матчі ЧС-2018

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

У Москві на стадіоні "Спартак" завершився матч 1-го туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Аргентини та Ісландії.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Аргентинці з самого початку гри захопили перевагу, поступово "розгойдували" оборону суперника і на 19-й хвилині відкрили рахунок. Відмінний удар з розвороту вдався Серхіо Агуерро, який прийняв м'яч у штрафному, спиною до воріт. Але, буквально за 4 хвилини, атака у відповідь призвела ісландців до того, що Альфред Фіннбогасон після низки ударів партнерів по воротах добив м'яч практично в порожні ворота - 1:1.

У другому таймі аргентинці продовжували володіти перевагою і на 63-й хвилині отримали право на пенальті. Удар Мессі прийшовся прямо у воротаря збірної Ісландії. А свій наступний реальний шанс Мессі не використав на 81-й хвилині, коли бив по воротах із забійної дистанції.

Таким чином, Аргентина втратила 2 очки вже в першому матчі групового етапу ЧС.

Сьогодні ввечері відбудеться інший матч цієї групи Хорватія - Нігерія.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.