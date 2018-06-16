Житель Москви купив квиток на матч-відкриття ЧС-2018 на неіснуюче місце

Звернувшись до стюардів, вболівальник почув, що в квитку все правильно — потрібне місце не встигли побудувати

Жителю Москви довелося дивитися матч відкриття чемпіонату світу стоячи, так як він купив квиток на стадіон "Лужники на неіснуюче місце.

Москвич за 33 тисячі рублів (майже 14 тисяч гривень) купив квиток на 27-е місце в 29-му ряду матчу Росія — Саудівська Аравія (5:0), повідомляє SportArena з посиланням на Telegram-канал «Мутко проти»..

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Однак такого місця на стадіоні Лужники не виявилося — ряд закінчується 26-м місцем.

Звернувшись до стюардам, вболівальник почув, що в квитку все правильно — потрібне місце не встигли побудувати. У підсумку любителю футболу довелося дивитися матч стоячи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.