Житель Москви купив квиток на матч-відкриття ЧС-2018 на неіснуюче місце

15:21, 16 червня 2018
Футбол
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На трибуну Лужників до ЧС-2018 не встигли добудувати місце / sportarena.com

Москвич за 33 тисячі рублів (майже 14 тисяч гривень) купив квиток на 27-е місце в 29-му ряду матчу Росія — Саудівська Аравія (5:0), повідомляє SportArena з посиланням на Telegram-канал «Мутко проти»..

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Однак такого місця на стадіоні Лужники не виявилося — ряд закінчується 26-м місцем.

Звернувшись до стюардам, вболівальник почув, що в квитку все правильно — потрібне місце не встигли побудувати. У підсумку любителю футболу довелося дивитися матч стоячи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії