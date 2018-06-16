Збірна Франції обіграла Австралію в своєму першому матчі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Казані завершився матч 1-го турe чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції грала з командою Австралії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Французи мали помітну територіальну та ігрову перевагу, але в першому таймі так і не зуміли втілити її в гол. 45-хвилинка завершилася з рахунком 0:0.

А після перерви, на 58-й хвилині, австралійці порушили правила у своєму штрафному і Антуан Грізманн чітким ударом з пенальті відкрив рахунок - 1:0. Проте, всього лише за 4 хвилини зіграв рукою в своїй штрафній захисник французької команди і право на пенальті отримали вже гравці збірної Австралії. Милі Йединак не менш чітким і потужним ударом зрівняв рахунок - 1:1.

Доля матчу була вирішена на 81-й хвилині, коли на удар з лінії штрафного майданчика наважився Поль Погба. М'яч потрапив у поперечину, приземлився за лінією воріт і высокчил назад у поле, де австралійський воротар, як ні в чому не бувало, забрав м'яч і готовий був ввести його в гру. Суддя після секундної паузи вказав на центр поля. Справедливості заради варто відзначити, що численні повтори показали - гол - 2:1.

Пізніше сьогодні в цій групі відбудеться матч Перу - Данія.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.