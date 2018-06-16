Футбольні вболівальники зі Швейцарії ледь не поїхали на ЧС-2018 в Росії через ДНР

Туристів підвів маршрут автоматично прокладений навігатором.

Напередодні ввечері група футбольних вболівальників зі Швейцарії трохи не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України.

Вболівальники їхали на матч Бразилія - Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк, повідомляє у своєму акаунті в Facebook волонтер Анна Домбровська.

Ночувати уболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці.

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"От цікаво, а при перетинанні державного кордону України або на блок-постах на в'їзді в зону ООС у туристів взагалі не питають мету поїздки?, - задається питанням волонтер. - У швейцарців у машині на торпеді красувався сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть до Росії на Чемпіонат світу з футболу 2018!"

Волонтеру довелося згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях в Ростов-на-Дону, "якщо поїздка в країну-окупант взагалі може бути безпечною"..

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.