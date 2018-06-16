Розклад ЧС-2018: сьогодні стартують Франція і Аргентина
10:25, 16 червня 2018Футбол
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У суботу відбудуться чотири гри чемпіонату світу з футболу.
Сьогодні на ЧС-2018 буде зіграно 4 матчі / REUTERS
У суботу, 16 червня, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні чотири матчі 1-го туру групового етапу змагань.
Зокрема, на поле вийдуть одні з фаворитів - збірні Франції та Аргентини, повідомляє офіційний сайт змагань.
Розклад ігор дня:
Франція - Австралія, 13:00 (Казань)
Аргентина - Ісландія,16:00 (стадіон "Спартак", Москва)
Перу - Данія, 19:00 (Саранськ)
Хорватія - Нігерія, 21:00 (Калінінград)
Час початку матчів вказано київський.
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