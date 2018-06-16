Розклад ЧС-2018: сьогодні стартують Франція і Аргентина

10:25, 16 червня 2018
Футбол
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Сьогодні на ЧС-2018 буде зіграно 4 матчі / REUTERS

Зокрема, на поле вийдуть одні з фаворитів - збірні Франції та Аргентини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Розклад ігор дня:

Франція - Австралія, 13:00 (Казань)

Аргентина - Ісландія,16:00 (стадіон "Спартак", Москва)

Перу - Данія, 19:00 (Саранськ)

Хорватія - Нігерія, 21:00 (Калінінград)

Час початку матчів вказано київський.

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Теги: #ЧМ-2018#учасники ЧС-2018 з футболу