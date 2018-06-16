Розклад ЧС-2018: сьогодні стартують Франція і Аргентина

У суботу відбудуться чотири гри чемпіонату світу з футболу.

У суботу, 16 червня, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні чотири матчі 1-го туру групового етапу змагань. Зокрема, на поле вийдуть одні з фаворитів - збірні Франції та Аргентини, повідомляє офіційний сайт змагань. Розклад ігор дня: Франція - Австралія, 13:00 (Казань) Аргентина - Ісландія,16:00 (стадіон "Спартак", Москва) Перу - Данія, 19:00 (Саранськ) Хорватія - Нігерія, 21:00 (Калінінград) Час початку матчів вказано київський.

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