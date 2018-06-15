Збірні Іспанії і Португалії зіграли внічию в самому яскравому матчі дня ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 3:3.

У Сочі завершився матч 1-го туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Португалії.

Гра завершилася з рахунком 3:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У збірній Португалії передбачувано найкращим був Кріштіану Роналду, який і відкрив рахунок у грі вже на 4-й хвилині. Лідер "Реала" реалізував пенальті. В середині тайму Дієго Коста зрівняв рахунок, але в самій кінцівці, на 44-й хвилині Роналду завдав досить посередній удар з-за предлелов штрафний, але грубо помилився воротар іспанців Давид де Хеа, пропустивши легкий гол - 1:2.

Втім, після перерви іспанці накрутили темп і на 55-й хвилині дубль зробив Дієго Коста і зрівняв рахунок в матчі. А ще за 3 хвилини, на 58-й, Начо вдався приголомшливий по красі і точності удар - м'яч від штанги влетів у сітку воріт - 3:2.

Втім, на 87-й хвилині Роналду зробив хет-трик заробивши та реалізувавши в прекрасному стилі - ударом в обвід "стінки" у самісіньку дев'ятку - штрафний удар, 3:3.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.