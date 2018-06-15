Збірна Ірану обіграла Марокко в матчі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Санкт-Петербурзі завершився матч першого туру чемпіонату світу з футболу серед команд Групи В, в якому зустрічалися збірні Марокко та Ірану.

Гра завершилася перемогою іранців з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

На відміну від передматчевих прогнозів, які віщували нудну гру, команди показали досить змістовний футбол.

До пори, до часу, незважаючи на відсутність голів, обидві команди мали чудові шанси, нерідко атакували ворота один одного, але ані іранець Сардар Азмун (найактивніший у своїй команді), ані його візаві з Марокко Мбар Буссуфа, а також їх партнери, відзначитися так і не змогли.

А ось вже в доданий арбітром час, на 90+5 хвилині, після подачі штрафного з кута поля гравцями збірної Ірану, футболіст збірної Марокко Азіз Бухаддуз помилився і забив гол у свої ворота.

Пізніше сьогодні в Сочі відбудеться ще один матч у цій групі, в якому зійдуться команди Іспанії та Португалії.