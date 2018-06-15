Вболівальник ЧС-2018 з Саудівської Аравії віддав в Москві за поїздку в таксі 500 доларів
Уболівальник з Саудівської Аравії в Москві віддав за таксі від стадіону "Лужники" до свого готелю на проспекті Миру (відстань близько 20 кілометрів – ред.) майже 30 тисяч рублів, або близько 500 доларів США за курсом.
Про це повідомляє Р-Спорт із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Після матчу вболівальник з Саудівської Аравії викликав таксі до готелю. За його словами, він домовився з таксистом заплатити за проїзд 3 тисячі рублів, але по закінченні поїздки з його банківської картки списали майже 30 тисяч рублів, після цього він звернувся в правоохоронні органи", - пояснило джерело.
Джерело додало, що вже в ніч на 15 червня був затриманий підозрюваний. За даним фактом проводиться перевірка.