Лідер "Реала" та збірної Португалії Роналду отримає умовне покарання за несплату податків

Спортсмену присудять 2 роки умовного покарання.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду практично досяг мирової угоди з податково інспекцією у справі про несплату податків.

Форвард іспанського "Реала" (Мадрид) і збірної Португалії вирішив погодиться на запропоновані умови і зізнатися в ухиленні від сплати податків, повідомляє SportArena з посиланням на El Mundo.

За цей злочин нападник отримає покарання у вигляді двох років умовного терміну (по шість місяців за кожний з випадків). Також Роналду повинен сплатити грошовий штраф у розмірі 18,8 мільйона євро.

Минулого тижня повідомлялося, що португалець готовий сплатити грошовий штраф за ухилення від сплати податків. Ось тільки тоді мова про тюремний термін, навіть умовний, не йшла.

При цьому видання стверджує, що насправді Роналду спочатку не хотів погоджуватися на мирову якраз-таки через умовний термін, на якому наполягала податкова. І лише зараз форвард пішов назустріч владі.

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Також спочатку стверджувалося, що сторонам не вдавалося домовитися, оскільки від форварда хотіли отримати 28 мільйонів євро штрафу.

Іспанська податкова виявила, що Роналду в 2011-14 роках не заплатив 14,8 мільйона євро в казну, після чого проти футболіста було відкрито справу.

У сезоні, що завершився 33-річний португалець забив 44 голи у 44 матчах у всіх турнірах, ставши кращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів у 13 матчах).

Роналду сьогодні зіграє на чемпіонаті світу-2018. У складі збірної Португалії йому належить зустріч з Іспанією сьогодні, 15 червня.