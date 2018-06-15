Збірна Єгипту без Салаха програла Уругваю в першому турі чемпіонату світу

Гра завершилася з рахунком 0:1.

У Єкатеринбурзі завершився матч першого туру чемпіонату світу з футболу серед команд Групи А, в якому збірна Єгипту програла команді Уругваю.

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

По ходу матчу уругвайці мали невелику перевагу і створили ряд небезпечних моментів.

Тричі не реалізував відмінні шанси Луїс Суарес. На початку гри, на 12-й хвилині, в самому початку і середині другого тайму він виходив на ударні позиції, але воротар команди Єгипту в блискучому стилі ліквідував загрозу своїм воротам. А в самій кінцівці гри після небезпечного удару Едісона Кавини воротар перевл м'яч на кутовий.

У єгиптян також був ряд моментів, але не настільки небезпечних, як у суперника.

Доля матчу була вирішена на 89-й хвилині, коли після розіграшу стандарту Хосе Хименез головою відправив м'яч у ворота суперника - 1:0.

Пізніше сьогодні відбудуться матчі Марокко - Іран і центральний матч дня Іспанія - Португалія.