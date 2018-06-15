"Шахтар" уклав контракт з керівником селекційної служби португальської "Бенфіки"

15:58, 15 червня 2018
Футбол
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"Шахтар" отримав нового керівника селекційної служби / facebook.com/Palkin.Sergey

Жозе має десятирічний досвід успішної роботи головним скаутом португальської "Бенфіки" з Лісабона, повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Упевнений, він підсилить наш напрямок скаутингу, виведе роботу з пошуку талановитих гравців ще на більш високий рівень", - зазначив Палкін.

За час роботи спеціаліста у португальському клубі Бенфіка ставала чемпіоном країни п'ять разів.

Про терміни контракту і інші подробиці не повідомляється.

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Теги: #ФК Шахтар#Сергій Палкін Шахтар