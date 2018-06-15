Головний тренер київського "Динамо" на ЧС-2018 буде "переживати за російську збірну"

Олександр Хацкевич також назвав ті команди, які вважає фаворитами ЧС.

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич на чемпіонаті світу буде вболівати в першу чергу за красивий футбол.

Також Хацкевич назвав команди, яких вважає фаворитами і чиї матчі не пропустить повідомляє SportArena з посиланням на Euroradio.fm.

«Тут фаворити — Німеччина, Бразилія, Франція, Аргентина. Але буду переживати і за російську збірну. Щоправда, передбачити, як далеко вони пройдуть, не можу. На даному етапі завдання — хоча б вийти з групи. А там крок за кроком...» — зазначив тренер Динамо.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 проходить з 14 по 15 липня. Сьогодні на чемпіонаті світу відбудуться три матчі: Єгипет — Уругвай, Іран, Марокко та Іспанія — Португалія.

Раніше Міністерство молоді та спорту та ФФУ закликали бойкотувати ЧС-2018. А ФФУ відмовилася брати участь в Конгресі ФІФА в Росії, але знайшла спосіб запобігти санкцій. ФФУ навіть не відправили свого делегата на Конгрес ФІФА в Москві (його відвідав посол, щоб уникнути санкцій ФІФА).

Нагадаємо, 9 країн, серед яких Україна, Австралія, Фінляндія, Японія, Данія, Ісландія, Великобританія, Польща і Швеція оголосили дипломатичний бойкот Чемпіонату світу в Росії. Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.

Бранець Кремля Сенцов оголосив 14 травня 2018 року безстрокове голодування. Його головна вимога - звільнення понад 60 українських політв'язнів, які перебувають за ґратами в Росії. Це вимога режисера підтримав Держдеп США, ЄС, парламент Канади і т. д.