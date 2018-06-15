ФК Шахтар почав реалізацію абонементів на домашні матчі Прем'єр-ліги сезону 2018/19

Абонементи на матчі Шахтаря в новому сезоні будуть коштувати від 500 до 65000 гривень

Чемпіон і володар Кубка України донецький «Шахтар» оголосив про початок другого етапу реалізації абонементів на наступний сезон

З 18 червня абонементи на домашні матчі «гірників» в Харкові можна придбати в касах ОСК «Металіст» або онлайн на офіційному сайті клубу.

Каси стадіону працюють з 10:00 до 19:00. Купуючи абонемент, уболівальник повинен пред'явити паспорт або права і заповнити анкету.

Придбання абонементів на ігри улюбленої команди значно економить час і гроші порівняно з купівлею квитків на кожен матч (до -30% від сукупної вартості).

Крім того, вболівальник отримує ряд переваг:

1. Знижка до 20% на квитки Ліги чемпіонів («Шахтар» – учасник групового етапу сезону-2018/19).

2. Пріоритетне право першими вибрати кращі місця й купити квитки на всі єврокубкові поєдинки.

3. Можливість придбати додаткові квитки на ігри в Лізі чемпіонів.

4. Знижка до 15% на атрибутику у Fan Shop в залежності від категорії абонемента.

5. Участь у дисконтній програмі (бонуси за відвідування матчів чемпіонату і накопичення знижки на абонемент наступного сезону).

6. Два гостьових візиту для друзів протягом сезону в категорії сектору вашого абонемента (VIP-власники можуть отримати 2 квитки категорії Standard 1).

7. Зв'язок з клубом, участь у всіх програмах лояльності ФК «Шахтар» та інформування про важливі події (відкриті тренування, спеціальні заходи для власників абонементів, свята для дітей та інше).

Вартість абонементів:

Standard: 500, 700, 1 000, 1 400, 1 800 і 2 200 гривень;

Comfort Tribune (без пакета гостинності): 3 200 гривень;

Club 1936 (з пакетом гостинності): 7 200 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 13 600 гривень;

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 20 000 гривень;

Sky Box: 65 000 гривень/місце (контактний телефон: +38 067 620 40 11);

«Сімейний клуб»: 1 000 гривень (дітям до 17 років – знижка 50% в касах стадіону).