Україна змушена транслювати ЧС-2018 через борги і загрозу непоказу ЧС-2022 - Аласанія

Європейський союз мовників погрожував Україні позбавленням прав на показ наступного чемпіонату, а також штрафом.

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія повідомив, що Україна змушена транслювати на своїй території матчі Чемпіонату світу з футболу-2018.

За його словами, трансляція матчів буде продовжена, тому що Україна зобов'язана погасити борг перед Європейським союзом мовників (ЄСВ), накопичений з 2016 року, повідомляє Главред.

"Додаткову угоду про придбання виключних прав на показ повного пакету чемпіонату світу з футболу в РФ українськими телеканалами "Інтер" та НТН дозволяє сподіватися на показ НОТУ чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться у 2022 році", - написав він у Facebook.

Аласанія зазначив, що Європейський союз мовників (ЄСВ) погрожував Україні позбавленням прав на показ наступного чемпіонату, а також штрафом.

Національна телерадіокомпанія України за 8 мільйонів гривень придбала права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу у 2010 році. Однак через політичний тиск у міру ескалації конфлікту між Україною і Росією в лютому 2018 року Аласанія заявив, що транслювати ЧС-2018 компанія не буде. Проти трансляції висловилися глава МЗС Павло Клімкін, а також низка нардепів від різних фракцій. Телеканали один за одним почали відмовлятися показати ЧС-2018.

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Тим не менш 30 травня Inter Media Group (володіє телеканалом "Інтер") придбала у Національної громадської телерадіокомпанії України ексклюзивні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу-2018. Спортивний журналіст "Інтера" Роман Кадемін назвав "кайфом" можливість коментувати спортивне подія.

Як повідомляв УНІАН, Раніше Міністерство спорту і ФФУ закликали бойкотувати ЧС-2018. А ФФУ відмовилася брати участь в Конгресі ФІФА в Росії, але знайшла спосіб запобігти санкцій. ФФУ навіть не відправили свого делегата на Конгрес ФІФА в Москві (його відвідав посол, щоб уникнути санкцій ФІФА).

Нагадаємо, 9 країн, серед яких Україна, Австралія, Фінляндія, Японія, Данія, Ісландія, Великобританія, Польща і Швеція оголосили дипломатичний бойкот Чемпіонату світу в Росії. Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.

Бранець Кремля Сенцов оголосив 14 травня 2018 року безстрокове голодування. Його головна вимога - звільнення понад 60 українських політв'язнів, які перебувають за ґратами в Росії. Цю вимогу режисера підтримав Держдеп США, ЄС, парламент Канади і т. д.