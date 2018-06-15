Розклад ЧС-2018: сьогодні відбудеться суперматч Іспанія - Португалія
10:39, 15 червня 2018Футбол
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У п'ятницю на ЧС-2018 відбудуться три матчі першого туру групового етапу
Команди-учасниці ЧС розіграють 400 мільйонів доларів / eurosport.com
Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу состятся три матчі першого туру групового етапу.
Центральною грою дня і першим супер-матчем турніру стані протистояння національних команд Іспанії та Португалії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чемпіони Європи 2016 року португальці зійдуться з чемпіонами Європи-2012 і чемпіонами світу-2010 командою Іспанії.
Також сьогодні відбудуться ще два менш яскравих матчі.
Розклад матчів. 15 червня:
#2 Єгипет - Уругвай, 15:00 (Єкатеринбург)
#3 Португалія - Іспанія, 21:00 (Сочі)
#4 Марокко - І. Р. Іран,18:00 (Санкт-Петербург)
Час матчів вказано по Києву.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.
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