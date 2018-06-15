Розклад ЧС-2018: сьогодні відбудеться суперматч Іспанія - Португалія

У п'ятницю на ЧС-2018 відбудуться три матчі першого туру групового етапу

Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу состятся три матчі першого туру групового етапу. Центральною грою дня і першим супер-матчем турніру стані протистояння національних команд Іспанії та Португалії, повідомляє офіційний сайт змагань. Чемпіони Європи 2016 року португальці зійдуться з чемпіонами Європи-2012 і чемпіонами світу-2010 командою Іспанії. Також сьогодні відбудуться ще два менш яскравих матчі. Розклад матчів. 15 червня: #2 Єгипет - Уругвай, 15:00 (Єкатеринбург) #3 Португалія - Іспанія, 21:00 (Сочі) #4 Марокко - І. Р. Іран,18:00 (Санкт-Петербург) Час матчів вказано по Києву. Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter