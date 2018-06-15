Розклад ЧС-2018: сьогодні відбудеться суперматч Іспанія - Португалія

10:39, 15 червня 2018
Футбол
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Команди-учасниці ЧС розіграють 400 мільйонів доларів / eurosport.com

Центральною грою дня і першим супер-матчем турніру стані протистояння національних команд Іспанії та Португалії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіони Європи 2016 року португальці зійдуться з чемпіонами Європи-2012 і чемпіонами світу-2010 командою Іспанії.

Також сьогодні відбудуться ще два менш яскравих матчі.

Розклад матчів. 15 червня:

#2 Єгипет - Уругвай, 15:00 (Єкатеринбург)

#3 Португалія - Іспанія, 21:00 (Сочі)

#4 Марокко - І. Р. Іран,18:00 (Санкт-Петербург)

Час матчів вказано по Києву.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу