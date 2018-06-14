Збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії у матчі-відкритті ЧС-2018

19:56, 14 червня 2018
Футбол
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Збірна Росії крупно обіграла команду Саудівської Аравії у матчі-відкритті ЧС-2018 / Reuters

У Москві на стадіоні "Лужники" завершився матч-відкриття чемпіонату світу 2018 з футболу, в якому збірна Росії приймала команду Саудівської Аравії і крупно обіграла суперника.

Матч завершився з рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#учасники ЧС-2018 з футболу