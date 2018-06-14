Збірна Росії обіграла команду Саудівської Аравії у матчі-відкритті ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 5:0.

У Москві на стадіоні "Лужники" завершився матч-відкриття чемпіонату світу 2018 з футболу, в якому збірна Росії приймала команду Саудівської Аравії і крупно обіграла суперника.

Матч завершився з рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.