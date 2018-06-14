Екс-гравець і селекціонер збірної України з футболу відвідав матч-відкриття ЧС-2018

Гравець не прийняв до уваги заклики ФФУ до бойкоту російського Мундіалю.

Член тренерського штабу збірної України з футболу Андрій Воронін, який з 2017 року був призначений селекціонером команди, відвідав матч-відкриття Чемпіонату світу у Росії.

Воронін поділився відео в Instagram Stories з трибун "Лужнікі", де Росія у першому турі грає із Саудівською Аравією, .повідомляє ТСН-Проспорт.

Екс-футболіст підписав відео "Ми чекали на цей рік".

Зазначимо, що Воронін також грає за ветеранську збірну України.

Футболітс грав за московське "Динамо" з 2010 до 2014 року. 3 2002 по 2012 роки він провів 74 гри за національну збірну України.

Раніше Міністерство спорту та ФФУ закликали бойкотувати ЧС-2018. А ФФУ відмовилася брати участь у Конгресі ФІФА в Росії, але знайшла спосіб запобігти санкціям. ФФУ навіть не відправили свого делегата на Конгрес ФІФА у Москві (його відвідав посол, аби уникнути санкцій ФІФА).

Нагадаємо, 9 країн, серед яких Україна, Австралія, Фінляндія, Японія, Данія, Ісландія, Велика Британія, Польща та Швеція оголосили дипломатичний бойкот Чемпіонату світу в Росії. Причинами для цього стало вторгнення РФ до України та Сирії, отруєння у Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв’язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, та систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.

Бранець Кремля Сенцов оголосив безстрокове голодування

Безстрокове голодування Сенцов оголосив 14 травня 2018 року. Його головна вимога - звільнення понад 60 українських політв'язнів, які перебувають за ґратами у Росії. Цю вимогу режисера підтримав Держдеп США, ЄС, парламент Канади і т. д.