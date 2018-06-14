УЄФА вніс двох гравців київського "Динамо" в список 50 молодих надій європейського футболу

Зусилля Володимира Шепелєва та Віктора Циганкова по-достоїнству оцінили аналітики Союзу.

Аналітики Союзу європейських футбольних асоціацій склали список 50 молодих зірок європейського футболу, в який внесли двох гравців київського "Динамо".

Увагу аналітиків привернула гра Володимира Шепелєва та Віктора Циганкова, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Про Шепелєва сказано, що центральний півзахисник в лютому 2017 року вперше вийшов у складі "Динамо". До кінця сезону 2017/18 у нього в активі було вже 36 матчів за "основу". Також він встиг двічі зіграти за збірну України.

Що стосується Циганкова, то він за словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, зроблений з того ж тіста, що і Андрій Шевченко. У сезоні 2017/18 хавбек підтвердив високий клас.