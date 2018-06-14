Тоттенхем оприлюднив дату першого матчу на новому стадіоні

У матчі-відкритті нової арени "Шпори" зіграють з "Ліверпулем".

Лондонський Тоттенхем озвучив в "твіттері" дату першого матчу, який команда проведе на новій клубній арені.

Відкриття домашнього стадіону Тоттенхема відбудеться у матчі 5-го туру нового сезону Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля", який відбудеться в уїк-енд 15-16 вересня.

🙌 We are delighted to announce that we shall play our first home game at #SpursNewStadium on the weekend of 15/16 September 2018 against Liverpool. 🏟



📰 Read more ➡️ https://t.co/01RpLePND4pic.twitter.com/1VvYfoYV56 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2018

Новий стадіон Тоттенхема буде вміщати 62 000 глядачів. Він стане другим за розмірами в Лондоні серед усіх арен клубів. Найбільш містким клубним стадіоном залишиться "Олімпійський", на якому грає Вест Хем.

Вартість нового стадіону Тоттенхема спочатку оцінювалася в 400 мільйонів фунтів (близько 449 мільйонів євро), але в кінцевому рахунку кошторис збільшився практично до 1 мільярда фунтів (близько 1,12 мільярда євро).

Зазначимо, що під час будівництва нової арени, в сезоні 2017-2018, команда тимчасово грала на стадіоні "Уемблі".