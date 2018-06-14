Тоттенхем оприлюднив дату першого матчу на новому стадіоні

13:31, 14 червня 2018
Футбол
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"Тоттенхем" вперше зіграє на новому стадіоні вже у вересні / Tottenham Hotspur

Відкриття домашнього стадіону Тоттенхема відбудеться у матчі 5-го туру нового сезону Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля", який відбудеться в уїк-енд 15-16 вересня.

Новий стадіон Тоттенхема буде вміщати 62 000 глядачів. Він стане другим за розмірами в Лондоні серед усіх арен клубів. Найбільш містким клубним стадіоном залишиться "Олімпійський", на якому грає Вест Хем.

Вартість нового стадіону Тоттенхема спочатку оцінювалася в 400 мільйонів фунтів (близько 449 мільйонів євро), але в кінцевому рахунку кошторис збільшився практично до 1 мільярда фунтів (близько 1,12 мільярда євро).

Зазначимо, що під час будівництва нової арени, в сезоні 2017-2018, команда тимчасово грала на стадіоні "Уемблі".

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Теги: #Лондон#Тоттенхем