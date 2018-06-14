Більше 1200 британським уболівальникам заборонили в'їзд у Росію на ЧС-2018
12:40, 14 червня 2018Футбол
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Причиною таких заходів стало негативне минуле вболівальників.
Більше 1200 британських уболівальників отримали заборону на відвідання матчів ЧС / REUTERS
Більше 1200 британських уболівальників отримали заборону на відвідання матчів чемпіонату світу, який сьогодні, 14 червня, стартує в Росії.
Як повідомляє Independent, причиною таких заходів стало негативне минуле вболівальників, яких змушують здавати свої паспорти.
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Заступник начальника поліції Марк Робертс заявив, що перед стартом чемпіонату світу на території Великобританії була проведена операція з вилучення паспортів у тих фанатів, які неналежно поводилися на минулих турнірах.
Зазначимо, що збірна Англії на груповій стадії мундіалю зіграє в групі G з командами Тунісу, Панами і Бельгії.
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