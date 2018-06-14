Більше 1200 британським уболівальникам заборонили в'їзд у Росію на ЧС-2018

12:40, 14 червня 2018
Футбол
211 0
Більше 1200 британських уболівальників отримали заборону на відвідання матчів ЧС / REUTERS

Як повідомляє Independent, причиною таких заходів стало негативне минуле вболівальників, яких змушують здавати свої паспорти.

Читайте такожЧС-2018: Група G – Англія, Бельгія та аутсайдери

Заступник начальника поліції Марк Робертс заявив, що перед стартом чемпіонату світу на території Великобританії була проведена операція з вилучення паспортів у тих фанатів, які неналежно поводилися на минулих турнірах.

Зазначимо, що збірна Англії на груповій стадії мундіалю зіграє в групі G з командами Тунісу, Панами і Бельгії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЧС-2018 у Росії#англійські фанати