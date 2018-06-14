Шахтар домовився про трансфер бразильця Фернандо за 5,5 мільйона євро

19-річний форвард вирушає в Україну для медогляду.

«Шахтар» і «Палмейрас» узгодили суму трансферу нападника бразильського клубу Фернандо Педро. Про це повідомляє Globo Esporte.

19-річний форвард перейде в донецький клуб за 5,5 мільйона євро.

Фернандо Педро вирушить в Україну для медогляду і підписання контракту.

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«Палмейрас» належать 90% економічних прав на гравця, а контракт з ним розрахований до 2022 року.

Фернандо виступає за молодіжний склад «Палмейрас», але в цьому році вже дебютував за основну команду і відзначився голом. Також він отримав виклик в збірну Бразилії серед 20-річних.

Нагадаємо, в це міжсезоння "Шахтар" покинули форвард Факундо Феррейра, який перейшов в "Бенфіку", також півзахисники Фред і Бернард.