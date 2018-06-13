Чорноморець уклав 3-річний контракт з болгарським тренером
18:24, 13 червня 2018Футбол
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Ангел Червенков до цього працював в Україні з "Севастополем" і столичним "Арсеналом".
Ангел Червенков / sportarena.com
Болгарський фахівець Ангел Червенков став головним тренером одеського "Чорноморця", повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з фахівцем розрахована на три сезони.
Виконувач обов'язків головного тренера Костянтин Фролов залишив пост, але невідомо, чи залишився він в системі клубу.
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Болгарський тренер Ангел Червенков раніше працював в Україні. У 2014 році він очолював ФК "Севастополь", а в 2015-му — київський "Арсенал".
Останнім місцем роботи Ангела Червенкова був болгарський "Локомотив" (Пловдив), з яким він працював два роки тому.
Нагадаємо, "Чорноморець" за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ. У стикових матчах одеська команда поступилася "Полтаві".
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