Чорноморець уклав 3-річний контракт з болгарським тренером

Ангел Червенков до цього працював в Україні з "Севастополем" і столичним "Арсеналом".

Болгарський фахівець Ангел Червенков став головним тренером одеського "Чорноморця", повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з фахівцем розрахована на три сезони.

Виконувач обов'язків головного тренера Костянтин Фролов залишив пост, але невідомо, чи залишився він в системі клубу.

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Болгарський тренер Ангел Червенков раніше працював в Україні. У 2014 році він очолював ФК "Севастополь", а в 2015-му — київський "Арсенал".

Останнім місцем роботи Ангела Червенкова був болгарський "Локомотив" (Пловдив), з яким він працював два роки тому.

Нагадаємо, "Чорноморець" за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ. У стикових матчах одеська команда поступилася "Полтаві".