Чемпіонат світу з футболу: розклад на четвер, 14 червня, матч-відкриття

У матчі-відкритті ЧС зустрінуться збірні Росії і Саудівської Аравії.

З 14-го по 15 червня пройде чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії, в якому візьмуть участь 32 команди. Нагадаємо, збірна України не пройшла кваліфікацію на турнір.

14 червня, в матчі-відкритті чемпіонату світу зіграють збірні Росії і Саудівської Аравії - за іронією, найслабші команди турніру, судячи з офіційного рейтингу ФІФА (Саудівська Аравія - 67-е місце, Росія - 70-е).

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Початок матчу - о 18.00 за київським часом, перед цим відбудеться церемонія відкриття.

Нагадаємо, в Україні цей і всі основні матчі ЧС-2018 покаже у прямому ефірі телеканал "Інтер".

Зазначимо, що згідно регламенту, в наступний раунд (плей-офф) вийдуть по дві кращі команди з кожної групи. Груповий етап турніру пройде з 14-го по 28 червня, а потім на 16 найкращих команд чекають матчі на вибування починаючи з 1/8 фіналу.