Екс-захисник Динамо Хачеріді вперше приміряв футболку ПАОК

16:40, 13 червня 2018
Футбол
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Євген Хачеріді / protothema.gr

Новачок грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді вперше з'явився у футболці нового клубу. Хачеріді буде виступати в команді під звичним 34-м номером, під яким грав у "Динамо".

Український футболіст дав інтерв'ю офіційному сайту грецького клубу і провів фотосесію.

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"У Греції гарячі вболівальники, і потрібно завоювати їхню підтримку. Завжди цікаво грати при повних трибунах. Що стосується завдань на наступний сезон, то головні цілі - боротися за титул чемпіона Греції і якомога краще виступити в єврокубках", - сказав Євген Хачеріді.

Welcome to #Toumba Evgen... #PAOK #football #transfers #TheFutureIsHere

Допис, поширений PAOK FC (@paok_fc)

Нагадаємо, що контракт з грецьким ПАОКом футболіст підписав наприкінці травня. Угода розрахована на три сезони.

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Теги: #ПАОК#Євген Хачеріді