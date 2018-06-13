Екс-захисник Динамо Хачеріді вперше приміряв футболку ПАОК

У гравця в команді буде 34-й номер - такий же, який був у "Динамо".

Новачок грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді вперше з'явився у футболці нового клубу. Хачеріді буде виступати в команді під звичним 34-м номером, під яким грав у "Динамо".

Український футболіст дав інтерв'ю офіційному сайту грецького клубу і провів фотосесію.

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"У Греції гарячі вболівальники, і потрібно завоювати їхню підтримку. Завжди цікаво грати при повних трибунах. Що стосується завдань на наступний сезон, то головні цілі - боротися за титул чемпіона Греції і якомога краще виступити в єврокубках", - сказав Євген Хачеріді.

Нагадаємо, що контракт з грецьким ПАОКом футболіст підписав наприкінці травня. Угода розрахована на три сезони.