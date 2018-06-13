Президент ФІФА Інфантіно оголосив про бажання йти на другий термін

Джанні Інфантіно займає посаду президента ФІФА з 26 лютого 2016 року, коли він змінив Йозефа Блаттера.

На сьогоднішньому Конгресі ФІФА, який відбувся в Москві, чинний президент цієї організації Джанні Інфантіно повідомив про намір піти на другий термін.

Про це повідомляє BBC.

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"Хотів би повідомити всім членам ФІФА, які обрали мене два роки і один місяць тому, що я буду брати участь в новому голосуванні, яке відбудеться 5 липня 2019 року в Парижі", - повідомив Інфантіно.

Джанні Інфантіно займає посаду президента ФІФА з 26 лютого 2016 року, коли він став наступником Йозефа Блаттера, замішаного в корупційному скандалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде відразу в трьох країнах - Канаді, США та Мексиці.