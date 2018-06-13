Збірна Іспанії призначила нового головного тренера замість звільненого Лопетегі

Рокіровка сталася рівно за день до старту чемпіонату світу.

Збірна Іспанії призначила нового головного тренера.

Ним став Фернандо Йерро, який займав до останнього часу посаду спортивного директора команди. Він буде працювати з національною збірною під час ЧС-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Іспанці проведуть прес-конференцію за участю Йерро в російському Краснодарі сьогодні ввечері.

Нагадаємо, що сьогодні був відправлений у відставку Хулен Лопетегі, який вчора був оголошений у якості нового головного тренера "Реала".

Йерро працював головним тренером у клубі "Ов'єдо" з 2016-го по 2017 рік.