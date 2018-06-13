Збірна Іспанії призначила нового головного тренера замість звільненого Лопетегі
15:25, 13 червня 2018Футбол
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Рокіровка сталася рівно за день до старту чемпіонату світу.
Фернандо Йерро / RFEF
Збірна Іспанії призначила нового головного тренера.
Ним став Фернандо Йерро, який займав до останнього часу посаду спортивного директора команди. Він буде працювати з національною збірною під час ЧС-2018.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.
Іспанці проведуть прес-конференцію за участю Йерро в російському Краснодарі сьогодні ввечері.
Нагадаємо, що сьогодні був відправлений у відставку Хулен Лопетегі, який вчора був оголошений у якості нового головного тренера "Реала".
Йерро працював головним тренером у клубі "Ов'єдо" з 2016-го по 2017 рік.
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