Чемпіонат світу в Росії назвали "трагікомедією в Потьомкінських селах"

14:33, 13 червня 2018
Футбол
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Турнір у Росії порівняли з трагікомедією в потьомкінських селах / REUTERS

На ній зображений президент Росії Володимир Путін на танку, який поцілює у футбольні ворота, повідомляється в офіційному Twitter видання.

Журнал назвав ЧС-2018 в Росії "трагікомедією в Потьомкінських селах".

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Французькі карикатуристи познущались над ідеєю провести в Росії ЧС-2018 / twitter.com/Charlie_Hebdo
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Теги: #режим Путіна#ЧС-2018 у Росії