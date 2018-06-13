Чемпіонат світу в Росії назвали "трагікомедією в Потьомкінських селах"

Французький сатиричний журнал висловив своє ставлення до майбутнього Мундіалю в РФ.

Всесвітньо відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив обкладинку чергового випуску ЧС-2018 з футболу.

На ній зображений президент Росії Володимир Путін на танку, який поцілює у футбольні ворота, повідомляється в офіційному Twitter видання.

Журнал назвав ЧС-2018 в Росії "трагікомедією в Потьомкінських селах".

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.