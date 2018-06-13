ЧС-2026 відбудеться у Північній Америці - США, Канаді і Мексиці

Конгрес ФІФА ухвалив рішення про організатора турніру через 8 років.

68-й Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій ухвалив рішення про проведення чемпіонату світу-2026 в трьох країнах Північної Америки.

Змагання пройдуть у США, Канаді і Мексиці, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Єдиним конкурентом спільної заявки трьох країн була кандидатура Марокко. Втім, ще задовго до голосування у ФІФА попереджали про вкрай низькі шанси цієї заявки через те, що в Марокко заборонені одностатеві шлюби.

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Тим не менш, за заявку Марокко було віддано 65 голосів, у той час як за об'єднану заявку трьох країн - 134. Один делегат утримався.

«У нас є переможець: ЧС-2026 пройде в Канаді, США і Мексиці», — оголосив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

Конгрес ФІФА проходить в Москві напередодні старту ЧС з футболу, який відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.