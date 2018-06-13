Лопетеги звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії за добу до початку ЧС-2018

Тренер поплатився за переговори з мадридським "Реалом" за спиною Федерації футболу Іспанії.

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Хулен Лопетеги звільнений зі свого поста, повідомив на спеціальній прес-конференції президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

Тренер звільнений за некоректну поведінку, коли він таємно від керівництва Федерації футболу країни провів переговори з мадридським "Реалом", повідомляє іспанська Marca.

«Ми дякуємо Хуліо за все, що він зробив, тому що він один з великих людей, завдяки яким, ми знаходимося тут, на ЧС в Росії. Але ми змушені його звільнити. Повинно бути ясно, що всі працівники іспанської федерації мають деякі зобов'язання, які повинні бути виконані», - зазначив Рубіалес.

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Раніше стало відомо, що Лопетеги вирішили звільнити після таємних переговорів з мадридським "Реалом" та підписання контракту, про що стало відомо напередодні.

Частина гравців національної команди, на чолі з Серхіо Рамосом, виступали категорично проти зміни наставника напередодні світової першості.

Збірна Іспанії свій перший і дуже важливий матч ЧС-2018 проти команди Португалії проведе вже у п'ятницю, 15 червня, на стадіоні "Фішт" в Сочі.