Лопетеги сьогодні може бути звільнений з поста головного тренера збірної Іспанії, гравці проти

13:01, 13 червня 2018
Футбол
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Лопетеги загрожує звільнення за добу до старту чемпіонату світу / Reuters

Як повідомляє іспанська Marca, голова федерації футболу Іспанії вкрай незадоволений тим, що Лопетеги підписав контракт з мадридським "Реалом".

З цієї причини Лопетеги може бути відправлений у відставку ще до початку ЧС-2018.

На груповій стадії Мундіалю "червона фурія" зіграє проти Португалії, Ірану і Марокко.

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Раніше "Реал" оголосив про призначення Хулена Лопетеги новим головним тренером клубу.

Разом з тим, низка гравців національної команди на чолі з Серхіо Рамосом виступили категорично проти звільнення наставника.

Прес-конференція, на якій має бути оголошено про звільнення тренера, або продовження його роботи, повинна була розпочатися о 12.30 по Києву, але затримується.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії#учасники ЧС-2018 з футболу