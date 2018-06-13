Лопетеги сьогодні може бути звільнений з поста головного тренера збірної Іспанії, гравці проти

Гравці національної команди Іспанії виступають категорично проти зміни тренера.

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Хулен Лопетегі може бути звільнений за поданням президента федерації Луїса Рубіалеса.

Як повідомляє іспанська Marca, голова федерації футболу Іспанії вкрай незадоволений тим, що Лопетеги підписав контракт з мадридським "Реалом".

З цієї причини Лопетеги може бути відправлений у відставку ще до початку ЧС-2018.

На груповій стадії Мундіалю "червона фурія" зіграє проти Португалії, Ірану і Марокко.

Читайте такожРеал оголосив ім'я нового тренера

Раніше "Реал" оголосив про призначення Хулена Лопетеги новим головним тренером клубу.

Разом з тим, низка гравців національної команди на чолі з Серхіо Рамосом виступили категорично проти звільнення наставника.

Прес-конференція, на якій має бути оголошено про звільнення тренера, або продовження його роботи, повинна була розпочатися о 12.30 по Києву, але затримується.