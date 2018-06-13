Сьогодні вибори країни-господаря ЧС-2026: Україна підтримає спільну заявку США, Канади і Мексики

Єдиним конкурентом спільної потрійної заявки є Марокко.

МЗС України підтримає заявку трьох північноамериканських країн (США, Канади і Мексики) на майбутніх виборах господарів чемпіонату світу з футболу-2026.

Єдиним суперником об'єднаної заявки американських країн є Марокко, але за цей варіант українська сторона голосувати не буде. Це випливає з ряду чинників, повідомляє SportArena.

Голосувати за господарів чемпіонату світу буде представник МЗС Руслан Німчинський (тимчасовий повірений у справах України в РФ), а не представники ФФУ. Це сталося через те, що ФФУ (Федерація футболу України) бойкотує конгрес ФІФА в Росії.

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По-друге, Марокко не проголосувала «за» резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України в 2014 році. На тому голосуванні представник Марокко був відсутній.

По-третє, Україна є союзником США, а Президент США Дональд Трамп звертався до союзників за підтримкою на цьому голосуванні.

Конгрес ФІФА визначить господарів чемпіонату світу у середу, 13 червня, в Москві. Голосувати будуть 206 країн-членів ФІФА. Голосування буде відкрите, а не анонімне. Для перемоги необхідно набрати більшість голосів — 104 і більше.