Жіноча збірна України з футболу обіграла вдома лідера своєї групи у відборі ЧС-2019

Гра у Львові почалася з 30-хвилинним запізненням через зливу.

У Львові на стадіоні «Арена Львів» пройшов відбірковий матч до чемпіонату світу-2019 між жіночими збірними командами України та Швеції.

Українки виграли з рахунком 1:0 завдяки голу Дарини Апанащенко на 41-й хвилині. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Гра почалася з 30-хвилинною затримкою через зливу, яка повністю залила поле «Арени Львів» водою. На щастя, працівники стадіону зробили все можливе, щоб поєдинок відбувся.

Збірна України завдяки перемозі набрала 10 очок, а шведська команда вперше втратила очки у нинішній кваліфікації.

Турнірна таблиця 4-ї групи виглядає так:

1. Швеція – 15 очок, 6 матчів

2. Данія – 15 (6)

3. Україна – 10 (6)

4. Угорщина – 4 (7)

5. Хорватія – 2 (7)

У плей-офф вийдуть 7 команд, що посіли перші місця в групах, і найкраща команда, що посіла друге місце.