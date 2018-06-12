Жіноча збірна України з футболу обіграла вдома лідера своєї групи у відборі ЧС-2019
23:10, 12 червня 2018Футбол
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Гра у Львові почалася з 30-хвилинним запізненням через зливу.
Жіноча збірна України з футболу обіграла Швецію - 1:0 / ffu.org.ua
У Львові на стадіоні «Арена Львів» пройшов відбірковий матч до чемпіонату світу-2019 між жіночими збірними командами України та Швеції.
Українки виграли з рахунком 1:0 завдяки голу Дарини Апанащенко на 41-й хвилині. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Гра почалася з 30-хвилинною затримкою через зливу, яка повністю залила поле «Арени Львів» водою. На щастя, працівники стадіону зробили все можливе, щоб поєдинок відбувся.
Збірна України завдяки перемозі набрала 10 очок, а шведська команда вперше втратила очки у нинішній кваліфікації.
Турнірна таблиця 4-ї групи виглядає так:
1. Швеція – 15 очок, 6 матчів
2. Данія – 15 (6)
3. Україна – 10 (6)
4. Угорщина – 4 (7)
5. Хорватія – 2 (7)
У плей-офф вийдуть 7 команд, що посіли перші місця в групах, і найкраща команда, що посіла друге місце.
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