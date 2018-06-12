Реал оголосив ім'я нового тренера

Відомо, хто стане наступником Зінедіна Зідана.

Мадридський "Реал" оголосив ім'я нового наставника команди.

Нинішній головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі після чемпіонату світу-2018 очолить мадридський клуб. Про це повідомляє офіційний сайт «Реала».

З 51-річним фахівцем підписано контракт терміном на три сезони.

Чемпіонат світу пройде в Росії і завершиться 15 липня.

Лопетегі тренує збірну Іспанії з 2016 року. При ньому команда провела 19 матчів і не програла жодного (13 перемог, 6 нічиїх).

Нагадаємо, що попередній наставник "Вершкових" Зінедін Зідан оголосив про відставку наприкінці травня після того, як втретє поспіль виграв з клубом Лігу чемпіонів.