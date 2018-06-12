Екс-гравець Карпат українець Пластун підписав контракт з бельгійським Гентом

Останні два сезони Ігор Пластун провів у болгарському "Лудогорці".

Український захисник Ігор Пластун став гравцем бельгійського Гента, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 27-річним футболістом розрахована на 4 роки, інші деталі не розкриваються.

Читайте також36-річний хавбек Ротань залишає Динамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що за трансфер українця бельгійський клуб заплатив 3 мільйони євро.

Два останніх сезони Ігор Пластун провів у болгарському Лудогорці, за який провів 77 матчів і забив 4 голи. У складі свого клубу Пластун двічі став чемпіоном Болгарії.

З 2012-го по 2016 роки вихованець київського футболу Ігор Пластун виступав за львівські Карпати.

Нагадаємо, що за Гент вже виступає інший український футболіст, нападник Роман Яремчук.