Екс-гравець Карпат українець Пластун підписав контракт з бельгійським Гентом
16:12, 12 червня 2018Футбол
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Останні два сезони Ігор Пластун провів у болгарському "Лудогорці".
Ігор Пластун став гравцем "Гента" / kaagent.be
Український захисник Ігор Пластун став гравцем бельгійського Гента, повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 27-річним футболістом розрахована на 4 роки, інші деталі не розкриваються.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що за трансфер українця бельгійський клуб заплатив 3 мільйони євро.
Два останніх сезони Ігор Пластун провів у болгарському Лудогорці, за який провів 77 матчів і забив 4 голи. У складі свого клубу Пластун двічі став чемпіоном Болгарії.
З 2012-го по 2016 роки вихованець київського футболу Ігор Пластун виступав за львівські Карпати.
Нагадаємо, що за Гент вже виступає інший український футболіст, нападник Роман Яремчук.
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