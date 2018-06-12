Збірна Німеччини з футболу відмовилася від зустрічі з Путіним на ЧС-2018

Збірна Німеччини з футболу поговорила про політичну ситуацію в Росії з канцлером Меркель і не має наміру зустрічатися з Путіним.

Збірна Німеччини з футболу не буде зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним під час чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхард Гриндель. "Зустріч нашої команди з паном Путіним не передбачається", - повідомляє DW з посиланням на ефір телеканалу NDR Info.

За словами Гринделя, німецька збірна пройшла певну політичну підготовку напередодні поїздки в Росію. "Ми підготували гравців з допомогою інтенсивної розмови з канцлером, поговорили й про її оцінку політичної ситуації в цій країні", - зазначив президент DFB, додавши, що він не вважає, що "можна було зробити набагато більше" в плані підготовки, і що головне - це все-таки футбол.

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Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, що у неї немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Росії на чемпіонат світу з футболу. Це рішення залежить тільки від насиченості її графіка, заявила вона 10 червня. З іншого боку, цю поїздку можна поєднати з політичними переговорами, зазначила канцлер. Втім, поки ні про які конкретні плани мови не йде.

Першим високопоставленим німецьким політиком, який розповів про свої плани відвідати Росію з метою побувати на чемпіонаті світу з футболу цього літа став глава німецького МВС Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer). "Якщо мій робочий календар дозволить мені це зробити, то я збираюся відвідати один з матчів німецької збірної, - заявив міністр 3 червня. - Краще всього, звичайно, зробити це 15 липня - якщо Німеччина вийде в фінал".

А колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер (Gerhard Schröder) буде присутній як на матчі відкриття чемпіонату, де збірна Росії зіграє з Саудівською Аравією, так і на трьох матчах групового етапу за участю німецької збірної.