В облдержадміністрації Закарпаття повідомили, що серед гравців «Карпатальї» немає українців

Усі гравці команди, що взяла участь у «Чемпіонаті невизнаних країн», — угорці та не грають в українських клубах

Жоден гравець команди «Карпаталья» («Kárpátalja»), що під українсько-угорським прапором взяла участь у так званому Чемпіонаті з футболу серед невизнаних країн (CONIFA), не має українського громадянства та не грає в українських клубах.

Про це Громадському радіо повідомив прес-секретар Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослав Галас.

«У цій команді є сім гравців — вихідців із Закарпаття. Кілька з них колись грали у футбольних клубах Закарпатської області, в тому числі у ФК «Говерла». Зараз жоден із них не є гравцем жодного Закарпатського клубу. Усі вони — громадяни Угорщини», — каже Галас.

За його словами, кілька гравців часом відвідують Закарпаття, тому що приїздять в гості до родичів. «Як тільки хтось з них з’явиться в області, з ними одразу буде проведена бесіда співробітниками СБУ», — пояснює Ярослав Галас. На питання про присутність українського стягу на гербі команди представник держадмінстрації зазначив, що це є категорично неприйнятним та саме з цього приводу співробітники Служби безпеки України і проводитимуть бесіду.

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Також Ярослав Галас підтвердив, що виступ команди у Чемпіонаті організував чинний депутат Береговської райради від Демократичної партії угорців України Тибор Феєш. Після повернення в Україну з ним також спілкуватимуться правоохоронці. Керівниця прес-групи СБУ Закарпатської області Людмила Коршунова повідомила Громадському радіо, що СБУ перевіряє інформацію щодо участі у так званому Чемпіонаті світу серед невизнаних держав осіб зареєстрованих у Закарпатській області. «За попередньою інформацією кілька таких осіб брали участь у турнірі, — каже Людмила Коршунова. — Очікується повернення учасників для їхнього опитування стосовно обставин участі у цьому заході».

За інформацією з особистих джерел Громадського радіо, кілька членів команди мали повернутися в Україну, та через те, що ситуація набула такого резонансу, ще ніхто з них не перетнув державний кордон.

Нагадаємо, на вихідних у Лондоні пройшов Чемпіонат світу, організований Конфедерацією незалежних футбольних асоціацій — CONIFA. Це турнір серед команд невизнаних територій. Неофіційна футбольна команда «Kárpátalja», назва якої з угорської перекладається як «Закарпаття», 10 червня виграла турнір, в якому взяли участь також збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та команди так званих «ДНР» та «ЛНР».