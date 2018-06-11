Перші жертви ЧС-2018: в Пітері фанату проломили череп, в Москві - пограбували

Чемпіонат світу в Росії ще не розпочався, а фанати вже страждають.

В найбільших російських містах, які прийматимуть матчі чемпіонату світу з футболу - 2018, за кілька днів до старту турніру постраждали туристи з Франції і Бразилії.

Як повідомляє сайт fontanka.ru, у Санкт-Петербурзі один французький фанат став жертвою таксиста, який був не задоволений оплатою і забрав гроші силою. Побитого 38-річного француза доставили до лікарні 9 червня з черепно-мозковою травмою, проламаним черепом, зламаним носом і розбитим обличчям.

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На наступний день стало відомо, що постраждав ще один 37-річний турист із Франції. О п'ятій ранку він зіткнувся з невисоким чоловіком в шкіряній куртці, який відібрав у туриста недорогий телефон і 5,5 тисяч рублів.

А от у Москві пограбували футбольного вболівальника з Бразилії на 1400 доларів. Як повідомляє Mash, чоловік у формі поліцейського попросив фаната показати документи та вміст кишень. Той передав йому паспорт і 2000 доларів. Коли "перевірка" закінчилася, бразилець не дорахувався 1400 доларів.