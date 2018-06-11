Роналду відхилив пропозицію Реала в 25 мільйонів євро на рік

19:00, 11 червня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду / REUTERS

Як повідомляє El Mundo Deportivo, португалець вже передав свою відмову через агента Жорже Мендеша.

"Реал" пропонував Роналду зарплату в розмірі 25 мільйонів євро на рік і 7,5 мільйона додатково у вигляді бонусів, що становило б 32,5 мільйона євро.

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За даними джерела, Кріштіану хоче зарплату в 30 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов.

Відзначимо, що навіть з урахуванням бонусів пропозиція "Реала" менше, ніж отримують Ліонель Мессі в "Барселоні" і Неймар в "ПСЖ".

Нагадаємо, Роналду може перейти в "ПСЖ", де йому, за інформацією ЗМІ, обіцяють зарплату 45 мільйонів євро на рік.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Реал Мадрид