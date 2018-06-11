Роналду відхилив пропозицію Реала в 25 мільйонів євро на рік
19:00, 11 червня 2018Футбол
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За даними джерела, Кріштіану хоче зарплату в 30 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов.
Кріштіану Роналду / REUTERS
Нападник "Реала" Кріштіану Роналду відхилив новий контракт, який йому запропонував клуб.
Як повідомляє El Mundo Deportivo, португалець вже передав свою відмову через агента Жорже Мендеша.
"Реал" пропонував Роналду зарплату в розмірі 25 мільйонів євро на рік і 7,5 мільйона додатково у вигляді бонусів, що становило б 32,5 мільйона євро.
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За даними джерела, Кріштіану хоче зарплату в 30 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов.
Відзначимо, що навіть з урахуванням бонусів пропозиція "Реала" менше, ніж отримують Ліонель Мессі в "Барселоні" і Неймар в "ПСЖ".
Нагадаємо, Роналду може перейти в "ПСЖ", де йому, за інформацією ЗМІ, обіцяють зарплату 45 мільйонів євро на рік.
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