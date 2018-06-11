Роналду відхилив пропозицію Реала в 25 мільйонів євро на рік

За даними джерела, Кріштіану хоче зарплату в 30 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов.

Нападник "Реала" Кріштіану Роналду відхилив новий контракт, який йому запропонував клуб.

Як повідомляє El Mundo Deportivo, португалець вже передав свою відмову через агента Жорже Мендеша.

"Реал" пропонував Роналду зарплату в розмірі 25 мільйонів євро на рік і 7,5 мільйона додатково у вигляді бонусів, що становило б 32,5 мільйона євро.

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За даними джерела, Кріштіану хоче зарплату в 30 мільйонів євро без будь-яких додаткових умов.

Відзначимо, що навіть з урахуванням бонусів пропозиція "Реала" менше, ніж отримують Ліонель Мессі в "Барселоні" і Неймар в "ПСЖ".

Нагадаємо, Роналду може перейти в "ПСЖ", де йому, за інформацією ЗМІ, обіцяють зарплату 45 мільйонів євро на рік.