ФФУ покарає футболістів з команди Закарпаття, яка виграла чемпіонат світу "невизнаних країн"

Гравцям загрожує дискваліфікація на участь у турнірах під егідою ФФУ.

Дисциплінарні органи Федерації футболу України розглянуть дії футболістів, які взяли участь у чемпіонаті світу серед "невизнаних держав" у складі команди "Kárpátalja", яка перекладається "Закарпаття".

"За підсумками розгляду проти цих футболістів будуть застосовані санкції, зокрема - дискваліфікація, після якої гравці не зможуть заявлятися на участь в аматорських, ні в професійних турнірах, які проходять на території України під егідою ФФУ.

Читайте такожПоліція відкрила справу через футболки фанатів Ниви-В зі свастикою

Також закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на факт участі зазначених гравців у змаганнях, організованих ConIFA (Конфедерація незалежних футбольних асоціацій), і перевірити їхні дії на предмет пропаганди сепаратизму і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться в заяві на офіційному сайті ФФУ.

Відзначимо, що "Kárpátalja" – це клуб, за який грають етнічні угорці, які проживають зараз в Україні. На емблемі зображені прапори України і Угорщини, а також територія Закарпатської області України.

"Kárpátalja" перемогла на так званому "Кубку світу" серед "невизнаних держав". Як повідомляє "ТСН-Проспорт", на турнір також пробивалися команди так званих "ДНР" і "ЛНР", але вони не подолали кваліфікацію.