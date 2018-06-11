ФФУ заборонила Шахтарю організований виїзд вболівальників на наступну гостьову гру

Також клуб покараний штрафом у 150 тисяч гривень.

«Шахтар» слідом за «Динамо» поніс покарання за поведінку своїх вболівальників у матчі 32-го туру УПЛ (1:2).

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, «Шахтар» за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафований на 150 000 гривень.

Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.

Також федерація підтвердила покарання для «Динамо»: 500 тисяч гривень та один домашній матч при порожніх трибунах.