ФФУ заборонила Шахтарю організований виїзд вболівальників на наступну гостьову гру
17:23, 11 червня 2018Футбол
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Також клуб покараний штрафом у 150 тисяч гривень.
"Шахтар" покараний за поведінку уболівальників у поєдинку з "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
«Шахтар» слідом за «Динамо» поніс покарання за поведінку своїх вболівальників у матчі 32-го туру УПЛ (1:2).
Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, «Шахтар» за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафований на 150 000 гривень.
Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.
Також федерація підтвердила покарання для «Динамо»: 500 тисяч гривень та один домашній матч при порожніх трибунах.
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