ФФУ заборонила Шахтарю організований виїзд вболівальників на наступну гостьову гру

17:23, 11 червня 2018
Футбол
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"Шахтар" покараний за поведінку уболівальників у поєдинку з "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, «Шахтар» за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафований на 150 000 гривень.

Крім того, команді заборонено здійснювати організований виїзд вболівальників на наступний гостьовий матч Прем'єр-ліги.

Також федерація підтвердила покарання для «Динамо»: 500 тисяч гривень та один домашній матч при порожніх трибунах.

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Теги: #ФФУ#ФК Шахтар