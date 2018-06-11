Чемпіон світу з футболу Вієйра очолив Ніццу

"Ніцца" стане другим клубом для 41-річного француза після роботи в "Нью-Йорк Сіті".

Знаменитий у минулому французький футболіст Патрік Вієйра очолив Ніццу, повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією ЗМІ, контракт Вієйра буде розрахований на три роки. Також тренер приведе з собою в клуб трьох асистентів.

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У Ніцці Вієйра замінить Люсьєна Фавра, який, у свою чергу, очолив дортмундську Боруссію.

41-річний Патрік Вієйра в бутність гравцем виступав за Мілан, Арсенал, Челсі, Інтер та Манчестер Сіті. У складі збірної Франції Вієйра виграв чемпіонат світу 1998 року, а потім і чемпіонат Європи-2000.

Після закінчення кар'єри у 2011 році він пішов на тренерські курси і останні два з половиною роки очолював американський Нью-Йорк Сіті.

Раніше чутки пов'язували тренера з Арсеналом, однак він сам зізнався, що ще не готовий до роботи в такому великому клубі.