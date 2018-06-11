36-річний хавбек Ротань залишає Динамо

При цьому гравець не збирається завершувати кар'єру.

36-річний півзахисник Руслан Ротань залишив «Динамо».

Про це повідомляє FootballHub.

Угода про оренду гравця з київським клубом підійшла до завершення, і сторони вирішили її не продовжувати. Гравцем «Динамо» Ротань став цієї зими. За півсезону Ротань провів 10 матчів у складі команди.

Читайте такожДинамо проведе перший матч сезону в УПЛ без глядачів

Варто додати, що контракт Ротаня з чеської «Славією» також підходить до завершення цього літа.

За словами агента футболіста В'ячеслава Заховайла, Ротань не збирається закінчувати кар'єру.

«Про завершення кар'єри Руслан не оголошував. Шукаємо йому гідний клуб», - сказав агент футболіста.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Динамо" підписало контракт з бразильським півзахисником Че Че, який обрав для себе у команді 6-й номер.