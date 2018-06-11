Російський письменник: після Сочі відбулася анексія Криму, почалася війна в Україні, а що буде після фіналу ЧС?

Письменник Михаїл Шишкін закликав до бойкоту чемпіонату світу з футболу.

Російський письменник Михаїл Шишкін, який живе у Швейцарії, закликає бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

В інтерв'ю виданню Tages-Anzeiger Шишкін, який є лауреатом премій "Російський Букер" і "Велика книга", зазначив, що спорт в Росії сприймається як продовження війни, внаслідок чого демократичні країни повинні бойкотувати ЧС з футболу.

"Путін зловживатиме іграми чемпіонату також, як він зловживав Олімпіадою в Сочі. Участь збірних країн світу буде подана як знак солідарності з авторитарним режимом.

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Після Сочі відбулася анексія Криму, потім почалася війна в Україні. А що буде після фіналу ЧС? Тому я закликаю Федеральну раду, уряд Швейцарії, а також уряди інших демократичних країн бойкотувати цей чемпіонат.

Є речі важливіші за медалі, є солідарність із заручниками цієї диктатури, мова йде про їхню моральну підтримку.

Однак ті, хто вирушає в Росію, будуть показані по телевізору в якості тих, хто підтримує Путіна. Розраховувати на те, що ми, мовляв, вирушимо в Росію і будемо критикувати, це, щонайменше, наївно", - зазначив Шишкін.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Бойкот турніру на найвищому політичному рівні оголосили Великобританія, Ісландія і Австралія, дипломати якої заявили, що не поїдуть в Росію на турнір через причетність Москви до збиття в 2014 році «Боїнга» МН-17 в небі над Донецьком.