Екс-тренер Вердера українець Скрипник визначився з новим клубом

Український фахівець прийняв пропозицію ФК "Рига".

Український фахівець Віктор Скрипник прийняв пропозицію футбольного клубу «Рига» очолити команду.

Про це повідомляє FootBoom.

Орієнтовно Скрипник стане головним тренером латвійської команди з 25 червня.

Останнім місцем роботи українця був німецький «Вердер» (Бремен), в якому він залишив пост головного тренера у вересні 2016 року і перейшов в аналітичний відділ.

Після 10 турів «Рига» посідає п'яте місце з восьми команд в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.

У складі латвійського клубу виступають екс-півзахисник «Вереса» та «Динамо» Валерій Федорчук, вихованець «Шахтаря» Богдан Коваленко і український нападник Сергій Загинайлов.