Екс-тренер Вердера українець Скрипник визначився з новим клубом
15:11, 11 червня 2018Футбол
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Український фахівець прийняв пропозицію ФК "Рига".
Віктор Скрипник / Futbolgrad
Український фахівець Віктор Скрипник прийняв пропозицію футбольного клубу «Рига» очолити команду.
Про це повідомляє FootBoom.
Орієнтовно Скрипник стане головним тренером латвійської команди з 25 червня.
Останнім місцем роботи українця був німецький «Вердер» (Бремен), в якому він залишив пост головного тренера у вересні 2016 року і перейшов в аналітичний відділ.
Після 10 турів «Рига» посідає п'яте місце з восьми команд в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.
У складі латвійського клубу виступають екс-півзахисник «Вереса» та «Динамо» Валерій Федорчук, вихованець «Шахтаря» Богдан Коваленко і український нападник Сергій Загинайлов.
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