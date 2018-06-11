Екс-тренер Вердера українець Скрипник визначився з новим клубом

15:11, 11 червня 2018
Футбол
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Віктор Скрипник / Futbolgrad

Про це повідомляє FootBoom.

Орієнтовно Скрипник стане головним тренером латвійської команди з 25 червня.

Останнім місцем роботи українця був німецький «Вердер» (Бремен), в якому він залишив пост головного тренера у вересні 2016 року і перейшов в аналітичний відділ.

Після 10 турів «Рига» посідає п'яте місце з восьми команд в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.

У складі латвійського клубу виступають екс-півзахисник «Вереса» та «Динамо» Валерій Федорчук, вихованець «Шахтаря» Богдан Коваленко і український нападник Сергій Загинайлов.

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Теги: #Латвія#Віктор Скрипник