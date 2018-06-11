Динамо проведе перший матч сезону в УПЛ без глядачів

Київський клуб покараний за поведінку своїх вболівальників у заключній зустрічі чемпіонату України минулого сезону проти Шахтаря.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ покарав Динамо проведенням одного домашнього поєдинку без глядачів.

Про це повідомив журналіст Артем Франков в своєму твіттері.

Також київський клуб заплатить штраф у 500 тисяч гривень за поведінку своїх вболівальників у заключній зустрічі чемпіонату України минулого сезону проти Шахтаря (2:1).

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Динамо може подати апеляцію, однак у цьому випадку, за інформацією журналіста, покарання може бути поширене і на наступний домашній матч проти Шахтаря у 3-му турі.

Нагадаємо, що "ультрас" Динамо використовували піротехніку і кидали її на поле, а після фінального свистка вибігли на поле і навіть напали на захисника гірників Ярослава Ракицького.

Влітку минулого року кияни вже були покарані за поведінку фанатів під час Суперкубка України одним домашнім матчем без глядачів і ще одним умовно. У чемпіонаті України минулого сезону Динамо при порожніх трибунах зіграло проти Вереса (0:0).